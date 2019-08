Kazakhstan-Usa: premier Mamin riceve sottosegretario Hale, focus su cooperazione economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2005 al 2018, l'afflusso lordo di investimenti diretti dagli Stati Uniti è stato pari a 40 miliardi di dollari: nel solo 2018 gli Usa hanno investito 5,3 miliardi di dollari nel paese centro-asiatico. Nel periodo gennaio-luglio 2019, il fatturato delle materie prime tra i due paesi è stato di 1,1 miliardi di dollari, il 31,8 per cento in più rispetto al medesimo periodo del 2018. Hale ha sottolineato la capacità del Kazakhstan di attirare investitori statunitensi. "I nostri paesi hanno un enorme potenziale per lo sviluppo delle loro relazioni economiche", ha detto Mamin e ha sottolineato le prospettive derivanti dall’approfondimento di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nei settori It, della logistica, turistico e aerospaziale. "Sono fiducioso che la vostra visita darà un nuovo impulso al rafforzamento della nostra collaborazione", ha aggiunto il premier kazakho. (Res)