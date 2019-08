Russia-Mozambico: oggi a Mosca business forum bilaterale, parteciperà anche presidente Nyusi

- Si tiene oggi a Mosca un business forum Russia-Mozambico come parte della visita del presidente Filipe Nyusi. L’evento è stato organizzato dall’ambasciata mozambicana a Mosca e dalla Camera di commercio e dell’industria russa. I partecipanti al forum discuteranno delle opportunità di investimento offerte dal paese africano, in particolare per quanto concerne la cooperazione commerciale ed economica e le possibilità di realizzare dei progetti congiunti. Al seminario parteciperanno i rappresentanti di oltre 30 compagnie mozambicane che presenteranno le loro attività in settori come le costruzioni, l’energia, l’automotive, l’agricoltura, la sanità e la logistica. (Rum)