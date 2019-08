Bangladesh-India: premier bengalese Hasina riceve ministro Esteri indiano Jaishankar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, ha lasciato oggi Dacca alla volta di Katmandu. Ieri i suoi impegni ufficiali in Bangladesh si sono conclusi con l’incontro con la premier bengalese, Sheikh Hasina, alla quale ha consegnato una lettera di invito a visitare Nuova Delhi da parte del primo ministro indiano, Narendra Modi. Parlando con la stampa dopo il colloquio, il responsabile della diplomazia indiana ha affermato che la relazione bilaterale ha raggiunto nuove vette negli ultimi cinque anni, durante i quali la cooperazione è cresciuta in modo significativo in diversi settori. Jaishankar ha sottolineato la costanza e la regolarità degli scambi, aggiungendo che l’India sta valutando la possibilità di semplificare gli spostamenti delle persone tra i due paesi. L’esponente del governo Modi si è soffermato sulla collaborazione in campo energetico, soprattutto nei progetti idroelettrici. Hasina ha richiamato l’attenzione sull’importanza della connettività, in particolare sull’uso dei porti bengalesi di Chattogram, Mongla e Payra per espandere il commercio e sull’apertura di nuove strade. La leader di Dacca ha ricordato anche che i due paesi hanno risolti molti problemi attraverso il dialogo, citando ad esempio il Land Boundary Agreement (Lba), l’accordo sulla disputa sulle terre di confine. (segue) (Inn)