Bangladesh-India: premier bengalese Hasina riceve ministro Esteri indiano Jaishankar (2)

- La visita di Hasina in India è prevista per ottobre. Secondo indiscrezioni della stampa bengalese, la premier dovrebbe intervenire come relatrice alla conferenza del Forum economico mondiale sul tema “Innovazione per l’India: il rafforzamento dell’Asia meridionale e l’impatto sul mondo”, che si terrà a Nuova Delhi il 3 e 4 ottobre, organizzata in collaborazione con la Confederazione dell’industria indiana (Cii). All’evento parteciperanno imprenditori, studiosi e rappresentanti della società civile, con contributi su quattro tematiche: “La nuova realtà geopolitica - Svolte geopolitiche nella complessità del sistema globale”; “Il nuovo sistema sociale - Disuguaglianza, crescita inclusiva, sanità e nutrizione; “Il nuovo sistema ecologico - Ambiente, inquinamento e cambiamento climatico”; “La quarta rivoluzione industriale - Scienza innovazione e imprenditoria”. (segue) (Inn)