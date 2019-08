Bangladesh-India: premier bengalese Hasina riceve ministro Esteri indiano Jaishankar (3)

- Prima dell’incontro con Hasina, Jaishankar ha reso omaggio a Sheikh Mujibur Rahman, primo presidente del Bangladesh dopo l’indipendenza e padre di Hasina, assassinato nel 1975, nel museo che gli è stato dedicato. Quindi ha incontrato l’omologo bengalese, Abul Kalam Abdul Momen. Il responsabile della diplomazia indiana, nella conferenza stampa seguita all’incontro, ha detto che Nuova Delhi è favorevole a un ritorno sicuro, rapido e sostenibile dei rohingya nello Stato birmano di Rakhine, dal quale i profughi della minoranza musulmana sono fuggiti quasi due anni fa trovando riparo nel vicino Bangladesh. Jaishankar ha parlato anche della questione dell’accordo di condivisione delle acque del fiume Tista, dichiarando che l’India ha una posizione, ha preso un impegno e non ci sono cambiamenti e aggiungendo che Nuova Delhi è pronta a lavorare per “trovare una formula accettabile per entrambe le parti per la condivisione delle acque di 54 fiumi”. (segue) (Inn)