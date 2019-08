Bangladesh-India: premier bengalese Hasina riceve ministro Esteri indiano Jaishankar (4)

- L’esponente del governo Modi, infine, ha definito la relazione India-Bangladesh come un esempio per l’Asia meridionale. Per Jaishankar, insediatosi il 31 maggio, è stata la prima visita da ministro degli Esteri in Bangladesh, dove era già stato in veste ufficiale più volte come sottosegretario agli Esteri. Nuova Delhi l’ha definita una visita “di cortesia”, in preparazione di quella della premier Hasina in India. I due paesi hanno una stretta relazione e l’India è un partner importante per lo sviluppo del Bangladesh, al quale ha aperto linee di credito agevolate per circa otto miliardi di dollari. I due Stati hanno firmato più di cento accordi negli ultimi dieci anni, 68 dei quali sottoscritti negli ultimi tre anni. (segue) (Inn)