Georgia: sequestrati i conti dei co-fondatori della banca Tbc Khazaradze e Japaridze

- I conti bancari dei due co-fondatori della banca georgiana Tbc, Mamuka Khazaradze e Badri Japaridze, sono stati sequestrati. È stato lo stesso Khazaradze a renderlo noto sulla sua pagina Facebook. “Tutti i miei conti bancari e quelli di Badri Japaridze sono stati sequestrati su richiesta della Procura e in seguito alla sentenza del tribunale. Questa azione ha un solo scopo: mettere fine al movimento pubblico che abbiamo annunciato e a tutti i progetti di beneficenza e commerciali in corso, incluso quello del porto di Anaklia", scrive Khazaradze. L’imprenditore ha aggiunto, tuttavia, che lui e Japaridze non si faranno spaventare: “Continueremo a lottare”. Khazaradze nei giorni scorsi ha annunciato la nascita di un movimento politico a settembre che si concentrerà sulla protezione della dignità e sulla lotta per una Georgia dignitosa. Nel post l’imprenditore fa notare che tutti dovrebbero occuparsi dello sviluppo del paese e che la Georgia dovrebbe recuperare la sua dignità, intesa come “lotta per la libertà”. Khazaradze e Japaridze sono stati accusati di riciclaggio di denaro ma entrambi hanno sempre respinto questa versione dei fatti, spiegando che si tratta di processi costruiti ad hoc per tentare di ostacolare il progetto del nuovo porto in acque profonde di Anaklia. (Res)