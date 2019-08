Yemen: governo Hadi, “Emirati responsabili del golpe ad Aden”

- Il governo yemenita fedele al presidente Abd Rabbo Mansour Hadi ha incolpato gli Emirati Arabi Uniti del colpo di Stato condotto ad Aden dal Consiglio di transizione meridionale (Stc). “Il governo dello Yemen affronterà la ribellione armata di Aden con tutti i mezzi previsti dalla Costituzione e dalla legge”, si legge in un comunicato rilasciato al termine di una riunione straordinaria dell'esecutivo tenuta a Riad, in Arabia Saudita. L’esecutivo dello Yemen ha inoltre “apprezzato gli sforzi dell'Arabia Saudita” invitando Riad a sostenere “la legittimità” per porre fine all’insurrezione. Il governo in esilio a Riad ha invitato la comunità internazionale ad “adempiere alle proprie responsabilità a sostegno della legittimità e dell'integrità territoriale dello Yemen”, si legge sul sito web dell’emittente araba qatariota “Al Jazeera”. (Res)