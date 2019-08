Palermo: incidente stradale, muore un 28enne

- Questa notte a Palermo, in via dei Mille, si è verificato un incidente stradale tra una moto e un'automobile a seguito del quale ha perso la vita un giovane di 28 anni alla guida del suo scooter. Ferito in gravissime condizioni anche il passeggero della moto e l'automobilista. Nonostante il trasferimento all'ospedale Buccheri La Ferla il giovane è deceduto a seguito dei gravi traumi riportati durante lo scontro. Ancora da accertare le responsabilità dall'incidente.(Ren)