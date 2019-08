Giappone: numero lavoratori freelance supera i 3 milioni

- Circa 3,41 milioni di persone, circa il 5 per cento della forza lavoro del Giappone, lavora come libero professionista in quel paese, secondo un sondaggio effettuato dal governo giapponese. Gli esperti si aspettano un ulteriore aumento di tale categoria di lavoratori in futuro, per effetto degli sforzi del governo tesi a promuovere soluzioni di lavoro più flessibili e far fronte così alla crescente carenza di forza lavoro che affligge il paese. Il governo giapponese ha in programma una serie di misure a sostegno dei liberi professionisti, incluso un disegno di legge per la trasparenza delle pratiche d’affari, così da tutelare i professionisti indipendenti da condizioni contrattuali svantaggiose. Secondo il sondaggio dell’Ufficio di gabinetto giapponese, i liberi professionisti costituiscono il 19,1 per cento della forza lavoro nel settore delle costruzioni, il 10,7 per cento nella distribuzione al dettaglio e grande distribuzione, il 9,8 per cento nel settore accademico e della ricerca specialistica. (segue) (Git)