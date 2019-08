Governo: M5s, ricostruzioni false su giornali, da Di Maio nessuna chiamata

- “Quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa è totalmente falso. Il vicepresidente Luigi Di Maio non ha mai chiamato alcun leader politico". È quanto si legge in una nota del M5s. "I contenuti delle stesse conversazioni attribuiti al vicepresidente sono pertanto falsi - prosegue la nota -. Al contrario, sono invece numerose le sollecitazioni che il M5s riceve in queste ore da più parti". (Rer)