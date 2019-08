Medio Oriente: inviato Qatar in visita a Gaza per progetti di sviluppo finanziati da Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato del Qatar per la questione palestinese Mohammed al Emadi arriverà oggi a Gaza per supervisionare i progetti finanziati nella Striscia dall'emirato del Golfo. Lo riporta il quotidiano "The Times of Israel", precisando che la visita di Al Emadi a Gaza arriva in un momento di forti tensioni al confine tra Gaza e Israele. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati numerosi scontri tra soldati israeliani e palestinesi armati a ridosso del confine. Durante la sua visita, che durerà alcuni giorni, il diplomatico del Golfo "monitorerà i progetti del Comitato qatariota per la ricostruzione nella Striscia di Gaza, nonché l'impiego delle sovvenzioni del Qatar alle famiglie povere" nell'enclave costiera. Questo è quanto riferisce il sito di notizie "Sawa", di base a Gaza. (segue) (Res)