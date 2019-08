Medio Oriente: inviato Qatar in visita a Gaza per progetti di sviluppo finanziati da Doha (2)

- Doha ha recentemente finanziato a Gaza una serie di progetti infrastrutturali e un programma di lavoro temporaneo controllato dalle Nazioni Unite. L'emirato del Golfo ha inoltre fornito carburante per l'unica centrale elettrica presente nella Striscia e piccole sovvenzioni per le famiglie palestinesi indigenti. Il diplomatico del Qatar ha visitato Gaza l'ultima volta a giugno 2019, quando si recò nell'area per supervisionare la distribuzione di sussidi per 100 dollari a decine di migliaia di famiglie locali. Il 6 maggio scorso il Qatar ha annunciato che avrebbe inviato 480 milioni di dollari in Cisgiordania e Gaza per "aiutare i fratelli palestinesi a soddisfare i loro bisogni primari". (Res)