Giappone: 832 cittadini stranieri perdono la residenza nel 2018 (2)

- Per far fronte alla carenza di forza lavoro che affligge il Giappone, il governo del premier Shinzo Abe ha varato una vasta riforma della normativa sull’immigrazione,entrata in vigore il 1° aprile scorso. La riforma, che si propone anche di aumentare le tutele giuridiche e i canali di integrazione dei cittadini stranieri produttivi, introduce al contempo una serie di misure tese a contrastare lo sfruttamento illecito del sistema di assistenza sanitaria e delle procedure legate alla concessione dell’asilo politico. Il nucleo centrale della riforma che entra in vigore oggi affronta una serie di problematiche relative ai “programmi di formazione tecnica” di lavoratori stranieri, di cui alcune aziende giapponesi si sono servite indebitamente per acquisire manodopera a basso costo, in un mercato caratterizzato da una cronica carenza di forza lavoro. (segue) (Git)