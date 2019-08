Giappone: 832 cittadini stranieri perdono la residenza nel 2018 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle principali novità del nuovo regime normativo adottato da Tokyo è il rafforzamento delle misure di assistenza e integrazione a favore dei lavoratori stranieri. I datori di lavoro avranno l’obbligo di assistere i lavoratori immigrati nella conduzione di procedure quali l’apertura di conti bancari, il reperimento di un alloggio, l’iscrizione al servizio di assistenza sanitaria e l’apprendimento della lingua e delle norme sociali. Per far fronte a questi obblighi, le aziende stringeranno accordi con scuole di lingua, agenzie interinali e immobiliari, camere di commercio, cooperative agricole e organizzazioni non governative. Una delle novità del nuovo visto di lavoro, rispetto ai programmi di formazione tecnica preesistenti, è l’affidamento dell’assistenza ai lavoratori stranieri alle aziende, fatto salvo il ruolo di controllo e supervisione delle autorità pubbliche. Tale misura è stata adottata dal governo nella convinzione che il settore privata possa gestire vasti flussi di lavoratori in entrata in maniera più efficace e ordinata rispetto alle agenzie pubbliche. (segue) (Git)