Corea del Nord: rappresentante speciale Usa Biegun incontra controparte sudcoreana

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Stephen Biegun, ha incontrato questa mattina a Seul la controparte sudcoreana, Lee Do-hoon, per fare il punto degli sforzi congiunti tesi a rilanciare i colloqui sulla denuclearizzazione con Pyongyang. L’incontro tra i due funzionari, che si è tenuto presso la sede del ministero degli Esteri sudcoreano, ha dato il via all’agenda della visita di Biegun, che prevede incontro con una serie di altri funzionari a Seul, incluso il ministro dell’Unificazione sudcoreano, Kim Yeong-chul. Il funzionario Usa, in arrivo dal Giappone, è giunto a Seul nella serata di ieri, e vi si tratterrà per tre giorni. (segue) (Git)