Imprese: maggiori produttori di chip mondiali vedono crollare vendite nel primo semestre

- I tre maggiori produttori di chip mondiali hanno visto calare i loro fatturati del 30 per cento nella prima metà del 2019, a causa dell’indebolimento della domanda mondiale e dei bruschi cali dei prezzi seguiti a due anni di boom del settore. E’ quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dalla società di analisi Ic Insights. Le aziende sudcoreane Samsung Electronics e Sk hynix e la compagnia statunitense Micron hanno scontato un brusco calo delle vendite nei primi sei mesi dell’anno, pari rispettivamente al 33 e al 35 per cento per Samsung e Sk hynix, e al 34 per cento per Micron. (Was)