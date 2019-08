Afghanistan: colloqui di pace, inviato Usa Khalilzad a Doha e Kabul per consultazioni

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l’Afghanistan, Zalmay Khalilzad, è partito oggi per un viaggio di lavoro che lo porterà in visita ufficiale a Doha e Kabul. Lo si apprende grazie ad una nota diffusa dal dipartimento di Stato statunitense. Stando alle informazioni diffuse, Khalilzad si recherà prima nella capitale del Qatar per partecipare ad una serie di incontri con esponenti del movimento dei talebani nel quadro del processo di pacificazione dell’Afghanistan. Il viaggio dell’inviato speciale statunitense proseguirà poi a Kabul, dove parteciperà ad una serie di colloqui con i vertici del governo afgano per discutere alcuni aspetti dei negoziati di pace in corso tra le parti coinvolte nel conflitto. (Was)