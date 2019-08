Romania-Usa: presidente Iohannis, i nostri paesi sono alleati e amici

- La Romania e gli Stati Uniti sono due paesi alleati e amici. È quanto si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter del presidente romeno, Klaus Iohannis, durante un punto stampa organizzato oggi alla Casa Bianca prima del suo incontro con l'omologo Donald Trump. “L’incontro di oggi è motivo di grande piacere: i nostri paesi restano uniti per proseguire e rafforzare ulteriormente un’alleanza strategica e duratura”, ha scritto il capo dello Stato romeno. La visita del presidente Iohannis a Washington, su invito della sua controparte statunitense, si tiene oggi dopo che il capo dello Stato romeno è arrivato ieri negli Usa. "Questo è un incontro che io e il presidente Trump desideriamo da tempo. Queste sono questioni estremamente importanti che devono essere discusse e ribadite: il Partenariato strategico, problemi di sicurezza, Nato e stanziamento del 2 per cento del Pil alla difesa, le relazioni economiche in crescita ex le relazioni energetiche. Ci saranno anche discussioni sulla dotazione dell'esercito, sul fatto che siamo insieme in Afghanistan insieme e questioni ancora in sospeso come quella dei visti", ha detto Iohannis in un incontro informale con i giornalisti. "Il tema dell'energia è sensibile e importante. La sicurezza energetica riguarda la sicurezza nazionale", ha affermato il capo dello stato. (Was)