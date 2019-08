Governo: Patuanelli (M5s), noi sempre leali, non abbiamo paura di niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto orgoglioso di quello che il governo ha fatto in questi 14 mesi. In questi 14 mesi non abbiamo mai sbattuto i pugni, dicendo noi siamo 107, voi" della Lega "siete di meno. Abbiamo portato avanti un contratto sulla base di una leale collaborazione. Noi siamo il Movimento cinque stelle e non abbiamo paura di niente": così il capogruppo del M5s, al Senato, nel suo intervento in Aula sulla crisi politica. (Rin)