Governo: Salvini, Lega ha scoperto e portato in Parlamento inciucio Pd-M5s

- Dal dibattito si evince che “ci fosse da mesi un dialogo in corso far Pd e 5 stelle. Un tentativo di inciucio che partiva da lontano e come Lega abbiamo avuto il coraggio di portarlo in parlamento per spiegarlo agli italiani. Ora mi spiego i tanti no arrivati negli ultimi mesi”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, incontrando i giornalisti al Senato al termine della replica del premier, Giuseppe Conte.(Rer)