Iran: Usa, Atene non fornisca assistenza a petroliera Adrian Darya 1 (2)

- Questa mattina, il segretario di Stato Mike Pompeo ha definito “spiacevole” il fatto che alla nave, trattenuta al largo di Gibilterra per oltre un mese, sia stata concessa l’autorizzazione a partire. “È spiacevole che sia successo”, ha detto il capo della diplomazia di Washington, precisando che se l’Iran riuscirà a trarre profitto dal carico della petroliera, i Guardiani della rivoluzione di Teheran (pasdaran) avranno "più denaro, più ricchezza, più risorse per continuare la loro campagna terroristica". I pasdaran iraniani sono stati inclusi dagli Stati uniti nella lista delle organizzazioni terroristiche a giugno 2019. Lunedì, 19 agosto, un funzionario del dipartimento di Stato di Washington ha dichiarato che gli Stati Uniti potrebbero considerare qualsiasi tentativo di aiutare l'Adrian Darya 1 quale "supporto materiale a un'organizzazione terroristica". Il messaggio è diretto in particolare alla Grecia, dove la Adrian Darya 1 si sta dirigendo, dopo aver ricevuto l'autorizzazione a partire. La petroliera, sequestrata il 4 luglio scorso dalle forze navali britanniche, era sospettata di trasportare 2,1 milioni di barili di petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni dell'Ue. Il vascello, noto in precedenza con il nome di Grace 1 e battente bandiera panamense, lunedì 19 agosto ha lasciato il porto di Gibilterra per dirigersi in acque internazionali dopo un fermo di 45 giorni. (Was)