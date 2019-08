Iran: Pompeo, politica sanzionatoria sta avendo effetti positivi

- La politica sanzionatoria adottata nei confronti dell’Iran sta avendo effetti positivi. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, durante un’intervista al programma “This Morning” dell’emittente televisiva statale “Cbs”. “Abbiamo creato un pacchetto di sanzioni che ha avuto un impatto diretto sull’economia iraniana, e che sta funzionando bene”, ha detto il capo della diplomazia di Washington, riconoscendo invece una serie di nuove sfide nel quadro dei rapporti con la Corea del Nord e della lotta contro lo Stato islamico (Is), che in alcune zone sarebbe a suo dire “più potente di quanto non lo fosse tre o quattro anni fa”. Nel corso dell’intervista, Pompeo ha riconosciuto infatti una rinascita dello Stato islamico in alcune aree, sebbene le capacità dell’organizzazione jihadista siano state notevolmente indebolite.(Was)