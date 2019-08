Brasile: polizia federale, deforestazione nel 2019 stimata a 912 chilometri quadrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'operazione "Arquimedes", iniziata nel 2017, la polizia è stata in grado di sequestrare in tutto 470 container caricati con legno ottenuto illegalmente. La quantità di tronchi trovati è stata sufficiente a coprire circa duemila chilometri, che è la distanza tra la capitale del paese Brasilia e la capitale dello stato di Parà, Belem. In due anni di attività la polizia ha sequestrato oltre 50 milioni di dollari a società coinvolte nell'esportazione di legname. Inoltre, sono state arrestate 30 persone, tra cui uomini d'affari, taglialegna e agenti deputati ai controlli. All'inizio di agosto la polizia ha sequestrato una spedizione di legno destinata al sud del Brasile. Dopo essere stati tagliati nel sud dell'amazzonia, gli alberi avrebbero raggiunto i mercati di destinazione grazie a documenti falsi che ne attestavano l'estrazione legale. (Brb)