Romania: presidente Iohannis, lotta alla corruzione sta portando buoni risultati

- La lotta alla corruzione in Romania sta portando risultati estremamente positivi. Lo ha dichiarato il capo dello Stato romeno, Klaus Iohannis, durante un punto stampa organizzato oggi alla Casa Bianca prima del suo colloquio bilaterale con l’omologo statunitense, Donald Trump. “Abbiamo riscontrato risultati molto soddisfacenti, e sono ansioso di discuterne durante il nostro incontro”, ha detto Iohannis. “Sono convinto che il presidente e la sua amministrazione siano pienamente in grado di risolvere questo problema”, ha aggiunto Trump, reiterando il suo sostegno ai vertici di Bucarest e ricordando che il colloquio di oggi sarà anche un’opportunità per discutere la liberalizzazione dei visti tra i due paesi.(Was)