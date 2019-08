Brasile: smantellata rete criminale che gestiva traffico di migranti

- La polizia federale brasiliana ha portato a termine a San Paolo un'operazione finalizzata a smantellare una rete criminale che gestiva un traffico di migranti verso gli Stati Uniti. Gli agenti hanno eseguito tre mandati di arresto, sei mandati di perquisizione e sequestro. Secondo la polizia federale al vertice dell'organizzazione ci sarebbero tre brasiliani che, grazie ai contatti con organizzazioni in America centrale e settentrionale, riuscivano a gestire il trasferimento illegale di numerosi migranti verso gli Usa. Secondo quanto emerso dalle indagini il gruppo avrebbe facilitato l'ingresso in territorio statunitense anche di persone sospettate di legami con il terrorismo. Le indagini sono iniziate a luglio 2018. Gli investigatori hanno seguito le azioni della banda per mesi anche utilizzando intercettazioni telefoniche e attraverso investigazioni telematiche. Grazie alla cooperazione legale internazionale gli investigatori brasiliani si sono recati negli Stati Uniti per ascoltare le vittime dell'organizzazione. (segue) (Brb)