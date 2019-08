Governo: Conte, su immigrazione non rinnego nulla di quanto fatto

- “Non sono qui a giustificarmi o a rinnegare ciò che abbiamo fatto. Mi assumo la responsabilità per le azioni di governo, ma vorrei ricordare che se parliamo di politica sull’immigrazione, fin dal primo incontro al Consiglio europeo, giugno 2018, questo governo ha portato una piattaforma politica su sei premesse e dieci obiettivi. Se si parla di immigrazione bisogna dare atto che questo governo ha avuto la capacita di affrontarlo in termini più ampi”. Lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, nel corso della sua replica in Senato al termine del dibattito. “Se avrete la bontà di recuperare quel documento vedrete che questo governo si è reso responsabile di una politica di maggiore rigore nella consapevolezza che per come era stata gestita la questione immigrazione, non era più perseguibile una indiscriminata accoglienza, che equivale a una negata accoglienza, a una non accoglienza”.(Rer)