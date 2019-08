Governo: Conte, fatico a comprendere tatticismi Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega "ha presentato una mozione di sfiducia, ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione, ha chiesto elezioni subito. Mi viene riferito che questa mozione sarebbe stata ritirata. Non possiamo, se amiamo le istituzioni ed i cittadini, affidarci ad espedienti, a tatticismi che faccio fatica a comprendere": così il premier, Giuseppe Conte, in sede di replica, in Aula, al Senato, sulla crisi politica. (Rin)