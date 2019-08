Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti a Roma e nel Lazio:COMUNEIl Vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene alla conferenza "The Evolving Concept of 'Library' and its Impact on Library Design". L’evento si terrà a Roma nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Ore 9VARIESarà allestita domani, mercoledì 21 agosto, in Campidoglio nella sala del Carroccio in Campidoglio la camera ardente di Cosimo Cinieri. L'apertura al pubblico è prevista dalle 16 alle 19, la commemorazione alle ore 18. Campidoglio. Ore 16Si terrà domani alle ore 15 al Santuario del Divino Amore il funerale di Fabrizio Piscitelli, il capo ultrà della Lazio freddato con un colpo di pistola lo scorso 7 agosto. Santuario del Divino Amore, via del Santuario, Castel di Leva, Roma. Ore 15 (Rer)