Governo: Quirinale, ecco il calendario delle consultazioni

- L'ufficio stampa della presidenza della Repubblica comunica, in una nota, il calendario delle consultazioni. Domani, mercoledì 21 agosto 2019, toccherà al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che non trovandosi a Roma, verrà sentito telefonicamente. Alle 16, sarà la volta del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, alle 16:45 del presidente della Camera, Roberto Fico. Alle 17:30, poi, spazio al gruppo parlamentare per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato, alle 18 al gruppo parlamentare Misto del Senato, alle 18:30 al gruppo parlamentare Misto della Camera ed alle 19 al gruppo parlamentare di Liberi e uguali di Montecitorio. Dopodomani, giovedì 22 agosto 2019, alle 10 toccherà ai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia, seguiti alle 11 da quelli del Partito democratico, alle 12 da quelli di Forza Italia, alle 16 da quelli della Lega. A chiudere le consultazioni, alle 17, i gruppi parlamentari del Movimento cinque stelle. "La sala stampa", conclude la nota, "allestita presso 'la Loggia d'onore' sarà aperta ai giornalisti, ai fotoreporter e agli operatori Tv a partire dalle ore 15 di domani, 21 agosto".(Com)