Paraguay: scandalo Itaipù, parlamento boccia messa in stato accusa del presidente Benitez

- La Camera dei deputati del Paraguay ha respinto oggi, con 43 voti contrari e 36 favorevoli, la possibilità di mettere in stato di accusa il capo dello Stato, Mario Abdo Benitez. Lo riferisce la stampa del paese latinoamericano, ricordando che l’opposizione aveva accusato il presidente di alto tradimento per la firma di un accordo segreto con il governo brasiliano in merito allo sfruttamento dell’energia prodotta dalla centrale idroelettrica binazionale di Itaipù. Stando alle informazioni diffuse, lo stesso Benitez, sicuro che l’accusa sarebbe caduta, avrebbe chiesto una risoluzione rapida della questione. (segue) (Abu)