Iran: Usa, Atene non fornisca assistenza a petroliera Adrian Darya 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità degli Stati Uniti hanno chiesto alla Grecia di non fornire sostegno o assistenza alla petroliera iraniana Adrian Darya 1 (ex Grace 1), autorizzata a partire da Gibilterra nella giornata di lunedì 19 agosto dopo un fermo durato 45 giorni. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti interne al dipartimento di Stato statunitense. “Abbiamo comunicato la nostra posizione sulla questione ai nostri colleghi di Atene, e avvertito tutti i porti del Mediterraneo perché non forniscano sostegno o assistenza alla nave", ha detto la fonte. Stando alle informazioni diffuse, un funzionario del ministero degli Esteri greco avrebbe confermato la notizia, aggiungendo però che le autorità portuali elleniche non hanno ricevuto alcuna richiesta da parte della petroliera iraniana. “Qualsiasi decisione sarà presa in base alle regole stabilite dall’Unione europea circa il rapporto con l’Iran”, ha aggiunto un funzionario del governo di Atene. (segue) (Was)