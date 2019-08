Brasile: polizia federale, deforestazione nel 2019 stimata a 912 chilometri quadrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deforestazione dovuta ad incendi e taglio di alberi nel corso 2019 è stata stimata dalla polizia federale brasiliana a 912 chilometri quadrati di foresta amazzonica. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia federale brasiliane, il dato è da imputare per la maggior parte ad episodi di disboscamento illegale tesi ad alimentare il traffico clandestino di legname verso l’America settentrionale, l’Europa e l’Asia. “Abbiamo bisogno di una strategia che ci consenta di intervenire più rapidamente e arrivare al criminale al momento del rearo”, ha detto il sovrintendente della polizia federale dello stato dell’Amazzonia, Alexandre Saraiva, aggiungendo che al momento il satellite che si occupa di monitorare la deforestazione dell’area in tempo reale riesce a coprire solo il 60 per cento del territorio dell’Amazzonia meridionale. (segue) (Brb)