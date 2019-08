Medio Oriente: Pompeo, sosteniamo coalizioni tese a risoluzione problemi regionali

- Gli Stati Uniti stanno riaffermando il loro ruolo in Medio Oriente attraverso la creazione e il sostegno alle coalizioni tese alla risoluzione dei problemi che affliggono la regione. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Nel suo intervento, il capo della diplomazia di Washington ha definito “doveroso ricapitolare gli obiettivi che abbiamo raggiunto in soli sette mesi”, ricordando il contributo degli Stati Uniti allo smantellamento del califfato dello Stato islamico (Is) e ad una serie di altre importanti questioni regionali, come il conflitto attualmente in corso in Yemen, il dialogo tra Israele e Palestina e la protezione delle minoranze religiose a livello regionale. “Sono proprio questi i provvedimenti che auspichiamo: efficaci, promotori del multilateralismo e di valori importanti come la libertà”, ha aggiunto Pompeo, ricordando che “c’è sempre l’opportunità di fare di più, e il Medio Oriente continua ad essere afflitto da problemi non di poco conto”. “La guerra in Libia continua, e ci sono milioni di rifugiati provenienti dalla Siria che non possono tornare alle loro case a causa del perdurare della violenza nel loro paese”, ha concluso il segretario di Stato. (Was)