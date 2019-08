Usa-Romania: Trump, rapporti bilaterali mai stati migliori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Stati Uniti e Romania non sono mai stati migliori. Lo ha dichiarato oggi il presidente statunitense, Donald Trump, prima del suo colloquio bilaterale con l’omologo romeno, Klaus Iohannis. “Abbiamo molte questioni di cui discutere, soprattutto in ambito commerciale”, ha detto Trump, confermando il sostegno di Washington ai vertici di Bucarest nel quadro del possibile rimpasto di governo che potrebbe avere luogo in Romania.(Was)