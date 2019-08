Venezuela: Trump, contatti con Caracas sono costanti e di alto livello

- Gli Stati Uniti sono in contatto con una lunga serie di rappresentanti delle autorità venezuelane, e stanno cercando di aiutare il paese il più possibile senza interferire con i suoi affari domestici. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un punto stampa organizzato oggi alla Casa Bianca prima del suo colloquio bilaterale con l’omologo romeno, Klaus Iohannis. “È spiacevole vedere come un paese che quindici anni fa figurava tra i più ricchi al mondo sia precipitato in questa maniera: il popolo venezuelano ora si trova senza cibo né acqua e stiamo facendo il possibile per dare il nostro sostegno”, ha detto il capo dello Stato statunitense. (Was)