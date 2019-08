Governo: Rampelli (Fdi), Conte schizofrenico ed eterodiretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È vero che è il Parlamento a varare i governi, ma è anche vero che lo deve fare nel rispetto della volontà popolare, come costituzione impone. Il centrodestra oggi ha una maggioranza schiacciante, nonostante Renzi abbia confezionato una legge elettorale senza premio di maggioranza, dunque ancora più macroscopica. Mentre i circoli esclusivi, i cerimonieri, i falliti, i gran visir dei sotto poteri sbucati all'improvviso dalle località balneari per tessere la rete della congiura di palazzo sono un manipolo di oligarchi senza consenso. Se governeranno lo faranno contro le più elementari leggi della democrazia, che non prevedono personalità illuminate e minoritarie cui affidare le sorti di un'intera comunità. Nel frattempo - scrive Rampelli - l'Italia spalanca gli occhi, se non ancora nei numeri esiste nell'evidenza dei fatti un solo leader, credibile e affidabile, su cui riporre le speranze di rinascita che tutti si aspettano". (Rer)