Governo: Conte, Salvini non ha coraggio e responsabilità, me la assumo io

- "Prendo atto che il leader della Lega, Matteo Salvini, manca nel coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. Ma se vi manca il coraggio sul piano politico, me lo assumo io di fronte al Paese che ci guarda. Credo che questa sia l'unica, obbligata, coerente, trasparente, lineare conclusione. Ora vado dal presidente della Repubblica": lo ha detto, in sede di replica in Aula, al Senato, il premier Giuseppe Conte, in merito alla crisi politica. Al termine del suo intervento, la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, ha sospeso la seduta. (Rin)