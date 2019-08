Governo: Salvini, oggi in Aula Senato solo insulti da Conte e non idee

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma che "in Aula del Senato oggi non abbiamo ascoltato idee. Dopo un anno di governo insieme, dunque, solo insulti dal presidente del Consiglio. Che delusione, se mal sopportava la Lega e me e preferiva il Pd, poteva dirlo subito". (Rin)