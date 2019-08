Paraguay: scandalo Itaipù, parlamento boccia messa in stato accusa del presidente Benitez (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, da parte sua aveva manifestato la volontà di "risolvere il problema" e "rendere giustizia" al presidente paraguaiano. "Ho parlato con Joaquim Silva e Luna, presidente della parte brasiliana di Itaipu, stiamo risolvendo questo problema, vogliamo dare un riconoscimento a Marito (Abdo) per il buon lavoro che sta facendo in Paraguay" aveva dichiarato Bolsonaro in una conferenza stampa. "Il nostro rapporto con il Paraguay è eccezionale, eccellente, siamo disposti a rendere giustizia a questo problema di Itaipu Binacional, che è molto importante in Paraguay ed è importante per noi", ha aggiunto il presidente brasiliano. (segue) (Abu)