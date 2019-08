Paraguay: scandalo Itaipù, parlamento boccia messa in stato accusa del presidente Benitez (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso veniva portato dalle opposizioni all'attenzione del governo, con una manovra che per qualche momento ha evocato l'ipotesi di una profonda crisi politica, tanto da costringere il presidente Abdo Benitez a cancellare una visita ufficiale in Turchia. Assunzione anticipava la volontà di rivedere i termini dell'accordo e, col montare dello scandalo, lunedì 29, si producevano dimissioni a catena del ministro degli Esteri, Luis Alberto Castiglioni, così come quelle di tutti i funzionari coinvolti nelle trattative per il controverso accordo con il Brasile, l'ambasciatore paraguaiano in Brasile, Hugo Saguier Caballero, il direttore di parte paraguaiana di Itaipu, José Alderete, ed Alcides Jimenez, da poco passato alla guida della Ande. (segue) (Abu)