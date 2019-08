Medio Oriente: Pompeo, necessaria maggiore cooperazione internazionale nella regione

- Un rafforzamento della cooperazione internazionale in Medio Oriente è necessario ora più che mai: abbiamo bisogno di nuove idee per risolvere problemi annosi. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. “È a questo proposito che le autorità di Stati Uniti e Polonia hanno dato vita al processo di Varsavia e ad una serie di gruppi di lavoro la cui attività è tesa alla promozione di una pace e una sicurezza duratura in Medio Oriente”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. (Was)