Governo: Bergamo, fra Conte e Salvini un abisso. Il premier una ricchezza per l’Italia

- “Ho dedicato alcune ore ad ascoltare in Senato le comunicazioni del Presidente del Consiglio e le repliche. Seduto in piccionaia ho potuto ascoltare e osservare con attenzione parole, gesti, dinamiche nell’aula”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, che dal pomeriggio passato in Senato ha tratto “queste conferme. Conte ha acquisito una forza e una legittimazione radicate nell’equilibrio e nel rispetto intelligente delle istituzioni e della funzione che riveste. Ha disegnato anche delle direttrici per il futuro del paese, in cui ha messo al centro la rivoluzione ecologica, l’investimento nell’innovazione e nei giovani, la riduzione delle diseguaglianze e la giustizia, il rispetto di diritti e doveri. Ha portato in Parlamento la crisi lanciata da Salvini sui media, restituendo così a chiunque la possibilità di parlare, ascoltare e di capire”. Secondo il vicesindaco, al contrario, “Salvini, in visibile difficoltà, ha risposto con un discorso di una pochezza incredibile, ripetendo ossessivamente 'noi non abbiamo paura del voto' e poco altro. Ha dato prova di non avere argomenti per rispondere alla infinita serie di strappi, forzature, provocazioni, ricordati da Conte. Ha fatto ciò che sa fare meglio, o forse solamente: propaganda spiccia e tattica, il cui ultimo atto è il furbesco ritiro della sua mozione di sfiducia. Infine, ha usato argomenti che forniscono l’ennesima prova di quanto consideri le istituzioni una cosa da rispettare solo se sono strumento a servizio della sua parte politica. Tra l’uno e l’altro davvero un abisso. Conte una ricchezza per l’Italia e l’Europa, Salvini una debolezza”, conclude.(Rer)