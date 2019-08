Governo: Urso (Fd'I), ora subito ritorno alle urne, esecutivo peggiore storia Repubblica

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, nel corso delle comunicazioni del presidente del Consiglio in Aula, ha affermato che "questa crisi di governo sarebbe dovuta arrivare 10 giorni fa, quando il ministro Salvini aveva presentato la mozione di sfiducia. Quindi, se da un lato le comunicazioni del presidente Conte arrivano tardi, dall'altro lato per Fratelli d'Italia rappresentano un momento di chiarezza a cui deve seguire subito il ritorno alle urne. Bisogna chiudere l'esperienza di quello che è il peggiore governo della Repubblica, che lascia un'eredità pesantissima agli italiani. Che ha sancito", ha continuato il parlamentare, "la decadenza dell'Italia sul piano internazionale, su quello economico e sociale. Per FdI l'unica alternativa è il voto, altre ipotesi rappresenterebbero l'ennesimo schiaffo agli italiani. Con il rischio di passare da un governo sovranista ad uno collaborazionista", ha concluso Urso, "imposto da un'Europa a guida tedesca". (Rin)