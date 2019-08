Difesa: Uruguay, documento della Forza aerea denuncia stato di obsolescenza della flotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza aerea dell'Uruguay (Fau) ha consegnato al parlamento un rapporto nel quale segnala "l'obsolescenza" della flotta e l'attuale "incapacità di assolvere il compito principale di vigilanza e controllo dello spazio aereo". Il documento, segnala oggi il quotidiano "El Pais", afferma che degli 80 velivoli in dotazione attualmente solo il 35 per cento è in grado di volare e suggerisce che perlomeno la metà andrebbero dismessi per concentrarsi sulla manutenzione della flotta restante. (segue) (Abu)