Usa: fonti stampa, vicesegretario di Stato Sullivan possibile nuovo ambasciatore a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, John Sullivan, potrebbe essere scelto come nuovo ambasciatore a Mosca dal presidente Donald Trump. Lo riferisce il “New York Times” citando fonti anonime interne all’amministrazione presidenziale degli Stati Uniti, aggiungendo che il vicesegretario di Stato sostituirebbe Jon Huntsman alla guida della missione diplomatica statunitense nella Federazione Russa. Stando alle informazioni diffuse, la Casa Bianca e il dipartimento di Stato non hanno ancora rilasciato commenti in merito. (Was)