Libia: Unhcr distribuisce aiuti umanitari agli sfollati di Murzuq

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha distribuito aiuti umanitari a oltre 1.000 persone sfollate a Wadi Otbh, località vicino alla città meridionale libica di Murzuq, teatro di scontri armati e violenze. Lo ha reso noto l’ufficio in Libia dell’Unhcr su Twitter. Il numero degli sfollati ha raggiunto quota 9.450 persone, inclusi circa 300 migranti provenienti dal Niger, dal Ciad e dalla Nigeria, nonché i membri della tribù araba degli Al Ahali. “Molti sfollati sono ospitati in rifugi collettivi e dai parenti. Tutti dovrebbero essere protetti fino al ritorno a casa in modo volontario, sicuro e dignitoso”, ha aggiunto l’Unhcr. Dal 2011, il sud della Libia è teatro di una lotta tra i Tebu e diverse tribù arabe per il controllo delle rotte transfrontaliere attraverso cui transitano merci e bestiame, ma anche migranti, sigarette, droghe ed armi; si tratta di una vastissima area desertica che confina con l'Algeria, il Niger ed il Ciad e che sfugge all'autorità di Tripoli. La zona di Murzuq è tornata di recente al centro di un conflitto tra il Governo di accordo nazionale (Gna), l’organo esecutivo libico con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite, e l’Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli. (Lit)