Governo: Mirabelli, (Pd), contenti che finisca, è stato dannoso per il Paese

- "Ringraziamo Conte perché ha portato in Parlamento la crisi, cosa non scontata in tempi in cui si vorrebbe ridurre la politica al rapporto tra capitani e popolo e ha così ristabilito un principio fondante della democrazia liberale. Ma lo ringraziamo solo per questo, perché il Premier dimissionario ha guidato un governo che è stato dannoso per il Paese, che ora è più povero, più diseguale, più diviso e più arrabbiato". Lo ha detto in Aula il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd nel corso del dibattito sulla crisi di governo. "Il Paese è fermo - ha proseguito Mirabelli - c'è di nuovo l'incubo della crisi post 2008, sono aperte centinaia di crisi aziendali, è aumentata la pressione fiscale, quota 100 è stata pagata dai pensionati, sono aumentate le differenze tra Nord e Sud ma anche il Nord segna il passo e questa è una responsabilità collettiva, ma soprattutto di chi ha guidato l'esecutivo". (segue) (Com)