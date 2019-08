Governo: Gelmini (FI), dopo questo esecutivo fallimentare parola a Mattarella

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, dichiara in una nota che "il governo del cambiamento chiude i battenti con un bilancio fallimentare e con l'Italia in stagnazione economica. Le parole di Conte sul rispetto delle istituzioni e del Parlamento non corrispondono alla realtà di questi quattordici mesi in cui le Camere sono state bypassate sistematicamente a colpi di decreti e fiducie. Finisce il governo degli opposti e delle liti", continua la parlamentare, "ora il pericolo è che ne nasca un altro nel quale chi fino a ieri si è insultato, sembra pronto a dimenticare il passato pur di mantenere le poltrone. E chi voleva aprire il Parlamento come una 'scatoletta di tonno' si appresta a richiuderla con la saldatrice. Per fortuna, da stasera", conclude Gelmini, "la parola passa ad un arbitro serio e imparziale, il presidente della Repubblica, nel quale abbiamo piena fiducia".(Com)