Governo: Gasparri (FI), esecutivo Pd-M5s sarebbe incubo per Italia

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel corso del dibattito in Aula sulla crisi di governo, ha affermato che "oggi il presidente Conte è sembrato uno della 'Open Arms': ha chiesto al Pd un permesso di soggiorno per restare a Chigi, chissà che più avanti non si dichiari pure minorenne. Noi vogliamo un centrodestra unito per impedire che si materializzi il governo dell'incubo per l'Italia, il governo dei pm, della patrimoniale e dell'oppressione fiscale. Ancora una volta il Pd", ha concluso il parlamentare azzurro, "che di democratico ha solo il nome, cerca di tornare al potere senza dare la parola gli italiani". (Rin)